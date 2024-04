Vale quer alcançar acordo definitivo por Mariana ainda no 1º semestre

Uma nova proposta por um acordo foi apresentada pelas mineradoras ao governo federal e aos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, segundo disseram duas fontes à Reuters, próximas às negociações, sem informar valores.

Uma das fontes, na condição de anonimato, afirmou que perto da proposta anterior, de 42 bilhões de reais, o montante "melhorou muito". Mas que ainda assim está "aquém" do esperado.

A entrega de nova proposta havia sido publicada na véspera pela CBN, em reportagem que informou ainda que as negociações haviam sido retomadas.

As negociações para um acordo de repactuação de um termo inicial para reparação dos danos -- assinado entre as mineradoras e autoridades ainda em 2016 -- tinham sido paralisadas em dezembro, quando valores apresentados pelas mineradoras foram considerados muito aquém do necessário por autoridades.

Procuradas, Vale, BHP e Samarco não confirmaram a entrega de nova proposta.

Em notas individuais, disseram que permanecem comprometidas com as ações de reparação e compensação relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco.