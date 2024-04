Lucro líquido da Vale recua 9% no 1º tri com menores preços de comercialização

O preço médio realizado de finos de minério de ferro no primeiro trimestre foi de 100,7 dólares por tonelada, ante 108,6 dólares no mesmo período de 2023, com impactos de ajustes provisórios nos preços devido a valores futuros menores no último dia do trimestre do que a média do trimestre, informou a empresa anteriormente.

A receita líquida de vendas no primeiro trimestre ficou praticamente estável ante um ano antes, a 8,5 bilhões de dólares, contra 8,64 bilhões de dólares previstos pelos analistas.

O custo caixa C1 da Vale (custo de produção da mina ao porto), excluindo compras de terceiros, no primeiro trimestre ficou ligeiramente menor ante um ano antes, atingindo 23,5 dólares por tonelada.

A dívida líquida expandida cresceu 14% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período de 2023, para 16,4 bilhões de dólares, dentro da meta da Vale que permanece no intervalo entre 10 bilhões e 20 bilhões de dólares.

Já os investimentos da Vale no primeiro trimestre somaram 1,4 bilhão de dólares, alta de 23% ante o mesmo período do ano passado.

Em separado, a Vale disse prever provisões de 2,9 bilhões de dólares em 2024 relativas ao rompimento de barragens de mineração em Brumadinho e Mariana, ambas em Minas Gerais.