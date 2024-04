Ações da China sobem com a melhora do sentimento; Hong Kong fecha em pico de 5 meses

XANGAI (Reuters) - As ações da China encerraram em alta nesta quinta-feira e Hong Kong fechou em um pico de cinco meses, uma vez que o sentimento melhorou após estrategistas de casas de investimento globais terem melhorado suas visões sobre as ações chinesas.

O HSBC disse mais cedo no dia que seus fundos criaram uma exposição significativa às ações da China continental.

Nesta semana, analistas do UBS previram que os investidores estrangeiros retornariam gradualmente ao mercado chinês por meio do Stock Connect, à medida que o sentimento do mercado e o ambiente macro melhorassem.