Alckmin diz apostar em estabilidade do dólar ante o real após alta recente

Na última semana, o dólar teve uma valorização global após a redução das expectativas de participantes do mercado em relação a cortes de juros pelo Federal Reserve devido a dados fortes de inflação nos Estados Unidos, além das contínuas tensões geopolíticas no Oriente Médio.

No Brasil, a moeda norte-americana atingiu seu maior valor de fechamento ante o real em mais de um ano, aproximando-se do patamar de 5,27 reais. O cenário do câmbio brasileiro também tem sido atribuído a uma maior incerteza em relação ao compromisso fiscal do governo.

Desde então, o dólar tem recuado ante o real. Na quarta-feira, a moeda norte-americana fechou em 5,1492 reais na venda.

Na conversa com jornalistas, Alckmin mostrou confiança de que a taxa básica de juros terá uma nova queda na próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), em maio. Ele apontou que a Selic, atualmente em 10,75%, continua elevada no país.

"O juros ainda é alto, mas ele está em ritmo de queda e deveremos ter mais uma queda importante na próxima reunião do Copom", disse o vice-presidente.

Diante dos panoramas doméstico e externo, especialistas consultados pelo BC em sua pesquisa Focus elevaram suas projeções para a taxa Selic neste ano e no próximo. O levantamento mostra que a estimativa para a Selic ao final de 2024 subiu a 9,50%, de 9,13%, enquanto a projeção para 2025 foi a 9,0%, depois de 19 semanas em 8,50%.