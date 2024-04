Autoridade do BCE pede cortes pequenos e oportunos nas taxas de juros

"Pequenos cortes nas taxas de juros combateriam a demanda fraca e poderiam ser interrompidos sem nenhum custo se choques de alta na inflação se materializassem ao longo do caminho", disse Panetta em uma conferência do BCE, acrescentando que grandes cortes na taxa de depósito poderiam prejudicar a credibilidade do BCE.

É provável que os operadores interpretem os comentários de Panetta como um apoio a um corte de 25 pontos-base em 6 de junho, seguido por outros já na reunião seguinte do BCE, em 18 de julho.

Panetta argumentou que a hesitação em cortar os juros desestimularia as empresas a investir, prejudicando assim sua produtividade e colocando-as em desvantagem em relação aos concorrentes globais.

"Uma postura monetária restritiva poderia gerar efeitos de histerese que aumentariam o risco de um período prolongado de fraqueza econômica.", disse ele.

Ele também observou que as expectativas de inflação estavam bem ancoradas em torno da meta de 2% do BCE e que a probabilidade de uma espiral inflacionária autossustentada era baixa.

(Por Francesco Canepa)