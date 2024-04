Crescimento abaixo do esperado dos EUA pode ser revisado para cima e inflação vai diminuir, diz Yellen

O relatório mostrou que a economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 1,6% -- abaixo dos 2,4% estimados pelos economistas e menos da metade do ritmo no quarto trimestre de 2023 -- graças a pressões substanciais do comércio e dos estoques privados.

"O que mais me chama a atenção é a força dos gastos do consumidor e dos gastos com investimentos", disse Yellen. "Esses dois elementos da demanda final ficaram em linha com a taxa de crescimento do ano passado... portanto, essa é a força subjacente da economia dos EUA, que mostrou uma força robusta contínua e uma economia funcionando em todos os cilindros."

"O número cheio ficou um pouco fora do esperado, mas por razões peculiares e não indicativas da força subjacente."

O relatório do PIB também confirmou evidências anteriores de que o progresso na redução da inflação foi prejudicado nos primeiros três meses do ano. Yellen, no entanto, disse que não vê isso como uma indicação de que outras áreas da economia -- o mercado de trabalho em particular -- precisem enfraquecer para que a inflação volte à meta de 2% do Fed.

"Para mim, os dados dizem que estamos em uma trajetória descendente para a inflação", disse.