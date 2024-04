Ibovespa tem queda tímida com Petrobras freando pressão de Vale

- COGNA ON saltou 7,50%, a 2,15 reais, tendo como pano de fundo relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis para "overweight", com os analistas destacando entre outros fatores que o grupo de educação melhorou significativamente seu perfil de fluxo de caixa. No setor, YDUQS ON encerrou com elevação de 5,73%.

- MULTIPLAN ON perdeu 3,19%, a 23,07 reais, antes da divulgação do balanço previsto ainda para esta quinta-feira, com ações do setor como um todo na ponta negativa do Ibovespa. IGUATEMI UNIT caiu 5,04% e ALLOS ON perdeu 4,91%.

- AZUL PN fechou em queda de 3,86%, a 9,22 reais. De acordo com reportagem publicada pelo Valor Econômico, citando declaração do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará na sexta-feira em São Paulo do anúncio de compra de novos aviões da Embraer pela companhia aérea. EMBRAER ON subiu 2,68%.

- MAGAZINE LUIZA ON caiu 2,80%, a 1,39 reais, um dia após assembleia de acionistas da companhia aprovar o grupamento de ações na proporção de 10 para 1. No setor, CASAS BAHIA ON perdeu 2,82%.

- ASSAÍ ON recuou 3,34%, a 13,31 reais, mesmo após o varejista alimentar reportar na quarta-feira um aumento de 19,2% no lucro líquido do primeiro trimestre na base anual, para 93 milhões de reais, com receita mais alta beneficiada por um número maior de lojas e aceleração das vendas mesmas lojas.

- KLABIN UNIT terminou em baixa de 1,40%, a 23,25 reais, após mostrar lucro líquido de 460 milhões de reais de janeiro ao final de março, queda de 64% sobre o desempenho de um ano antes, abaixo das previsões de analistas.