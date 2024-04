Ibovespa recua com dados dos EUA e resultado abaixo do esperado da Vale

Em paralelo, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 5.000 na semana encerrada em 20 de abril, para 207.000 em dado com ajuste sazonal, segundo o Departamento do Trabalho. Economistas consultados pela Reuters, porém, previam 215.000 pedidos na última semana.

Os rendimentos dos Treasuries de 10 anos avançavam a 4,7289%, de 4,654% no fechamento da véspera, enquanto o S&P 500, uma das principais referências do mercado acionário norte-americano, cedia 1,52%, com as ações da Meta desabando mais de 13%.

DESTAQUES

- VALE ON caía 2,31%, a 62,09 reais, após a mineradora divulgar que seu lucro líquido recuou 9% no primeiro trimestre, para 1,7 bilhão de dólares, enquanto analistas consultados pelo LSEG esperavam lucro de 1,9 bilhão de dólares. Cunha, da Ace Capital, chamou a atenção para custos acima do esperado pelo mercado registrados pela companhia. Na China, o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou o dia com alta de 1,03%. Também no radar estava a oferta de 39 bilhões de dólares da BHP pela Anglo American.

- PETROBRAS PN avançava 0,12%, a 41,28 reais, com as atenções voltadas para a assembleia de acionistas da petrolífera, quando deve decidir sobre a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários retidos em março pela companhia. No exterior, o barril do petróleo Brent tinha variação negativa de 0,51%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,38%, a 31,74 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,22%, a 13,64 reais.