Mercado de aço entra em modo de espera após anúncio de alta de imposto de importação, diz Inda

Segundo ele, não há clareza se as cotas de importação sem o imposto maior serão por país de origem ou por importador, por exemplo.

"Depois da regulamentação poderemos ter uma ideia melhor" sobre como o mercado nacional vai se movimentar, disse. Loureiro afirmou que a elevação da tarifa paralisou "todas as negociações" para novas importações, diante da incerteza e do prazo de quatro a cinco meses para recebimento das encomendas.

Citando o mercado fraco, em que as vendas dos distribuidores de aços planos em março caíram 16,3% sobre um ano antes, acumulando no primeiro trimestre recuo de 3% - ante perspectiva inicial de crescimento -, Loureiro afirmou que não vê "nenhuma possibilidade" de aumento de preços das usinas siderúrgicas nos próximos 60 dias.

Segundo o executivo, a elevação do imposto pode até ocasionar no curto prazo uma corrida para internalização de material que já está parado em portos, o que deve acelerar as importações. Nas contas do Inda, atualmente existem cerca de 200 mil toneladas de aços planos aguardando serem nacionalizadas em portos do país.

As importações de aços planos no primeiro trimestre somaram 585 mil toneladas, aumento de 17,4% sobre um ano antes, algo que Loureiro citou como "tendência preocupante".

(Por Alberto Alerigi Jr.)