Minério de ferro sobe com esperança sobre demanda, mas realização de lucros limita aumento

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa em Dalian ampliaram a alta pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira, apoiados pelas esperanças de demanda persistente na China, principal mercado consumidor do minério, embora um movimento de realização de lucros tenha limitado os ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,03%, a 879,5 iuanes (121,36 dólares) a tonelada, depois de subir mais de 3% na quarta-feira.

O minério de ferro de maio, referência na Bolsa de Cingapura, no entanto, devolveu ganhos iniciais e caiu 0,36%, para 117,5 dólares a tonelada. Na quarta-feira, o contrato subiu mais de 5%.