Petróleo sobe com preocupações sobre oferta compensando PIB fraco dos EUA

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira em meio a preocupações com interrupções no fornecimento no Oriente Médio, à medida que Israel intensifica os ataques aéreos em Rafah, em Gaza, e com comentários da secretária do Tesouro norte-americano de que a economia está tendo um bom desempenho.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em alta de 0,99 dólar, ou 1,1%, a 89,01 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiram 0,76 dólar, ou 0,9%, para 83,57 dólares.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse à Reuters que o crescimento econômico norte-americano provavelmente foi mais forte do que o sugerido pelos dados trimestrais mais fracos do que o esperado.