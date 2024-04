Presidente do BC irrita Fazenda em fim de mandato e reforça perfil de sucessor alinhado ao governo

Uma fonte do Ministério da Fazenda reclamou que ponderações semelhantes sobre taxas de juros nos EUA permanecerem altas por mais tempo abalaram os mercados em setembro e outubro sem uma reação tão dramática de Campos Neto que, à época, optou por ressaltar que a relação com a política monetária brasileira não era automática, sendo necessário avaliar os canais de transmissão para inflação, em particular o câmbio.

Outra fonte do ministério afirmou que as declarações foram feitas no calor do momento, sem que houvesse visibilidade sobre o quão permanentes seriam as consequências do cenário para a moeda brasileira.

Passados alguns dias, o real recuperou parte de suas perdas neste mês, mas na segunda-feira Campos Neto ressaltou que, diante das incertezas, a autoridade monetária ficava impedida de fornecer uma orientação futura para a política monetária.

Em março, o BC havia encurtado esse "guidance" ao sinalizar que previa mais um corte de 0,5 ponto percentual na sua próxima reunião de política monetária, e não mais para os próximos encontros, no plural.

A desconfiança já vinha crescendo na Fazenda, disseram as fontes, desde que Campos Neto começou a defender abertamente no início deste ano que parlamentares aprovassem uma emenda constitucional concedendo autonomia financeira ao BC.

A proposta adicionaria um grau de liberdade ainda maior para a instituição após lei de 2021 ter escalonando os mandatos dos presidentes da República e dos chefes do Banco Central. Dadas as implicações da proposta para o relacionamento do BC com o Tesouro em diversos âmbitos, o alto escalão do Ministério da Fazenda ficou consternado por Campos Neto não ter apresentado o tema previamente a Lula e sua equipe.