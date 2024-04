QI Tech alcança avaliação superior a US$1 bi com extensão de rodada liderada pela General Atlantic

A empresa, que já tinha adquirido em 2022 a startup de cibersegurança Zaig, anunciou em novembro passado a compra da Singulare, corretora de valores mobiliários brasileira, sem divulgar o valor da operação.

"Continuamos animados com as próximas etapas de crescimento, nosso foco é combinar o crescimento orgânico com M&As que possam acelerar o crescimento da QI Tech e gerar boas sinergias entre as operações", disse o diretor financeiro e cofundador da companhia, Marcelo Bentivoglio, em nota.

A QI Tech disse que transaciona o equivalente a cerca de 1,5 bilhão de reais mensalmente em novas emissões de crédito.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)