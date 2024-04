Servidores do BC aprovam proposta salarial do governo, diz sindicato

"O próximo passo é a assinatura do termo de acordo com o governo federal, o que deve acontecer nos próximos dias", afirmou o Sinal.

O movimento dos servidores do BC por melhores condições de trabalho e salários mais competitivos acontecia desde o ano passado e vinha afetando sistematicamente a divulgação de diversos indicadores do banco, como as notas econômica-financeiras e a taxa de câmbio Ptax, além do Focus e do fluxo cambial.