Southwest Airlines corta novamente previsão de entrega de jatos da Boeing

(Reuters) - A Southwest Airlines informou nesta quinta-feira que antecipa menos da metade das entregas de novas aeronaves que esperava receber anteriormente da Boeing em 2024 e que tomará medidas para reduzir custos, como programas de folga voluntária, como forma de amortecer os impactos.

A companhia aérea de baixo custo também vai limitar as contratações e espera agora terminar o ano com cerca de 2.000 funcionários a menos em comparação com 2023.

A Southwest, cliente fiel da Boeing, espera receber 20 aeronaves este ano, em comparação com estimativa anterior de 46, dificultando os planos da companhia aérea de expandir sua capacidade para aproveitar o cenário de demanda robusta.