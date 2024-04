Stellantis vai investir R$13 bi até 2030 em polo de produção no Nordeste

Este ano, a Stellantis já lançou no Brasil três veículos, incluindo a nova picape Fiat Titano e a apresentação do "utilitário coupe" Citroën Basalt. Até o final do ano, o grupo de montadoras pretende lançar mais seis veículos no Brasil. No total do plano de investimento até 2030, serão 40 modelos novos na região, oito powertrains e quatro plataformas "biohybrid", a marca da empresa para designar modelos híbridos flex.

Segundo Cappellano, a Stellantis poderá fabricar um carro elétrico no Brasil até 2030. "Estamos contemplando lançamento de elétrico, mas isso depende de tendência de mercado e sustentabilidade financeira. O problema é quanto desses carros podem ser absorvidos pelo mercado", disse o executivo, citando que no Brasil um carro elétrico custa 10 mil dólares a mais que um carro a combustão para ser produzido.

ARGENTINA

Além dos 30 bilhões de reais previstos para o Brasil até 2030, a Stellantis vai injetar no período 2 bilhões de reais na Argentina, afirmou Cappellano.

O executivo não deu detalhes sobre os lançamentos do novo pacote, mas afirmou que a empresa vai produzir na Argentina o utilitário Peugeot 2008, que consumiu investimentos de 270 milhões de dólares de um plano anterior de aportes no país. O modelo será o primeiro utilitário esportivo da Stellantis fabricado na Argentina.

"Seguramos a comunicação (sobre o 2008) para vermos o cenário político e econômico na Argentina, mas agora estamos prontos para anunciar o investimento", disse Cappellano. O carro será exportado para o Brasil, juntamente com o irmão menor, 208, que já é vendido no país via importação da Argentina.