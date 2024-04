Toyota atinge recordes de produção e vendas com demanda robusta

A maior montadora de veículos do mundo em volume, no entanto, viu vendas e produção caírem em março em meio à concorrência acirrada na China, o maior mercado automotivo do mundo.

As vendas globais da Toyota em março caíram 2,1% em relação ao ano anterior, para 897.251 veículos, e a produção diminuiu 10,3%, para 807.026 unidades.

A Toyota planeja adiar o início de sua produção de veículos elétricos nos EUA para a primavera de 2026, em relação ao plano original de 2025, de acordo com a reportagem do jornal, que acrescentou que a montadora planeja estabelecer intencionalmente um período de "pausa" em seus negócios para garantir a qualidade e a segurança.

(Por Kiyoshi Takenaka)