Ações de Hong Kong têm melhor semana em mais de 12 anos, China atrai fluxo recorde

As gigantes chinesas da internet listadas em Hong Kong saltaram 4,6% e lideraram os ganhos.

"Muitos investidores veem algumas oportunidades técnicas na China", disse Tai Hui, estrategista-chefe de mercado da APAC na J.P. Morgan Asset Management.

A recente resistência das ações da China e de Hong Kong, apesar de uma correção nos mercados dos EUA, mostra a importância de incluir a China no portfólio para diversificação, acrescentou ele.

O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, na tarde desta sexta-feira, em um sinal de alívio das tensões entre os dois países.

No fechamento, o índice de Xangai subiu 1,17%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,53%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 2,12%

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,81%, a 37.934 pontos.