Anglo American rejeita proposta de aquisição de US$39 bi pela BHP

A Reuters informou na quinta-feira, citando duas fontes, que a administração da Anglo não considerou a proposta atraente, já que alguns investidores e analistas a consideraram oportunista.

A BHP, a maior empresa de mineração listada do mundo, ofereceu aos acionistas da Anglo, na quinta-feira, 25,08 libras por ação, um prêmio de 31% em relação ao fechamento do mercado na quarta-feira, fazendo com que as ações da Anglo, listada em Londres, subissem 16%.

Uma condição de sua proposta é que a Anglo primeiro distribua aos acionistas suas participações na Anglo American Platinum e na Kumba Iron Ore, ambas operando na África do Sul, onde a BHP não possui ativos.

Na sexta-feira, a Anglo disse que a estrutura oferecida era "altamente desinteressante... dada a incerteza e a complexidade inerentes à proposta, e os riscos significativos de execução"

A BHP não fez comentários imediatos sobre a rejeição da Anglo. As ações da Anglo caíram 0,6% no início do pregão.

As ações da BHP fecharam em queda de 4,6% na Austrália na sexta-feira. Na quinta-feira não houve negociação das ações da empresa, já que o mercado acionário australiano estava fechado por causa de um feriado.