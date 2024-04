BC do Japão mantém juros baixos e indicações de futuros aumentos falha em conter queda do iene

No entanto, ele ofereceu poucas pistas sobre quando será o próximo aumento e descartou a possibilidade de uma redução completa nas compras de títulos pelo banco, ressaltando seu foco em manter os custos dos empréstimos baixos, mesmo ao custo da aceleração da queda do iene.

A falta de uma orientação clara sobre a trajetória futura de aumento de juros desencadeou um declínio generalizado do iene, levando-o a uma nova mínima recorde de 34 anos, próximo a 157 em relação ao dólar, e mantendo os mercados em alerta sobre uma intervenção cambial.

"A conclusão sobre o câmbio é certamente uma decepção com a falta de orientação do banco", disse Rodrigo Catril, estrategista sênior de câmbio do National Australia Bank.

"Para mim, o mercado de câmbio está nos dizendo que acredita que a política monetária do Banco do Japão está muito frouxa e, portanto, porque a moeda está tão fraca. O Banco tem a capacidade de fazer algo a respeito mudando sua política e, se não for mudara, não devemos esperar que o iene se fortaleça."

Como amplamente esperado, o Banco do Japão manteve sua meta para a taxa de juros de curto prazo em uma faixa de 0%-0,1%, que foi definida há apenas um mês, quando fez uma saída histórica de seu programa de estímulo maciço e das taxas de juros negativas.

O banco central também manteve sua orientação de março sobre a compra de títulos do governo, frustrando as esperanças de alguns operadores de que poderia em breve reduzir as compras, em parte para desacelerar a queda do iene.