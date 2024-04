Brasil pode ser um mercado tão grande para a OXXO quanto o México, se não for maior, diz executivo

A engarrafadora e varejista mexicana FEMSA disse nesta sexta-feira que seu lucro líquido caiu 93,9% no primeiro trimestre, em uma comparação desfavorável com o mesmo período do ano passado, quando registrou um forte ganho com a venda de seu investimento na Heineken.

As receitas trimestrais da empresa aumentaram 11,3%, impulsionadas por vendas mais altas em todas as unidades de negócios, exceto na divisão farmacêutica. Seu Ebitda ajustado aumentou 15,4% no período.

(Reportagem de Juana Casas)