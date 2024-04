Chevron tem lucro no 1º tri com alta na produção de petróleo

Por Sabrina Valle e Mrinalika Roy

(Reuters) - A gigante do petróleo Chevron superou as estimativas para lucro no primeiro trimestre nesta sexta-feira, com volumes de produção mais altos nos Estados Unidos ajudando a compensar preços mais baixos do gás natural e margens mais fracas de combustível.

A segunda maior produtora de petróleo dos EUA registrou lucro de 5,5 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de março, abaixo do lucro de 6,57 bilhões de dólares, ou 3,46 dólar por ação, do ano anterior. Os resultados superaram o consenso em 2% à medida que aquisições recentes impulsionaram os volumes de petróleo e gás.