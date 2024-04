Economia global deve se manter sólida até o fim do ano, aponta pesquisa

Mais de 75% dos bancos centrais pesquisados, 16 de 21, ainda devem lidar com uma inflação acima da meta até o final do ano, em comparação com 10 na pesquisa trimestral de janeiro.

Os economistas ainda esperam que os principais bancos centrais cortem os juros neste trimestre ou no próximo, em geral em linha com os preços do mercado financeiro. Mas a maioria agora prevê menos cortes até o final do ano, uma vez que a inflação persiste.

Espera-se que o Federal Reserve comece a cortar os juros em setembro e mais uma vez no quarto trimestre, de acordo com a pesquisa, muito mais tarde do que o início em março e um total de seis cortes que os mercados financeiros precificaram no início do ano.

Ainda se prevê que o Banco Central Europeu cortará os juros em 25 pontos-base em junho, seguido de mais dois cortes no segundo semestre do ano para apoiar o crescimento do bloco monetário, que deve ter alta em média de apenas 0,5% em 2024.