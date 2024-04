Governo agirá para tornar aviação regional parte do dia a dia do brasileiro, diz Haddad

"Vamos fazer chegar ao Congresso as sugestões para que a aviação regional, que tem alíquota diferenciada na emenda constitucional, e portanto tem um estímulo adicional, possa passar a fazer parte do dia a dia do brasileiro", disse Haddad em discurso.

"Se a gente não entender que o Brasil precisa de mais serviços aéreos, a gente vai ficar para trás", acrescentou o ministro, ao ressaltar que o país tem dimensões continentais com forte demanda por voos também fora das capitais.

(Reportagem de Gabriel Araújo)