Ibovespa sobe com ausência de surpresas em inflação nos EUA

Às 12h37, o Ibovespa subia 1,36%, a 126.346,37 pontos. O volume financeiro somava 6,8 bilhões de reais.

Nos Estados Unidos, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro cedia a 4,6692%, após dados mostrando que o índice de preços PCE subiu 0,3% no mês passado, com ganho anual de 2,7%. O núcleo dos preços também subiu 0,3% durante o mês, como esperado, para um ganho anual de 2,8%.

Após o relatório, os juros futuros embutiam cerca de 60% de chance de um corte dos juros na reunião de meados de setembro do banco central dos EUA, um pouco mais do que antes dos dados. Os operadores continuaram a ver cerca de 50% de chance de um segundo corte até o final do ano.

O Fed se reúne na próxima semana e a expectativa é de manutenção da taxa de juros em sua faixa atual de 5,25% a 5,5% e sinalização de que não há urgência nos cortes.

"A boa notícia é que os dados divulgados nesta sexta-feira não excederam as expectativas do mercado. Mas, eles não são suficientes para uma revisão das projeções do mercado sobre o início do corte de juros, que deve ocorrer em setembro", afirmou o economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung.

Ainda em Nova York, o S&P 500 avançava 0,97%, com os negócios também embalado pelo resultado da Alphabet, que disparava, atingindo mais de 2 trilhões de dólares em valor de mercado.