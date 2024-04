Klabin vê mercado de papel favorável a aumentos de preços

Às 13h39, as units da Klabin exibiam queda de 0,26%, cotadas a 23,21 reais, enquanto o Ibovespa mostrava variação positiva de 1,5%.

A Klabin divulgou na véspera queda de 64% no lucro líquido do primeiro trimestre sobre o mesmo período do ano passado, mas apresentou desempenho operacional dentro do esperado pelo mercado.

"A Klabin reportou bons números no primeiro trimestre, diante da boa performance de todos os segmentos de atuação, que se traduziram em um resultado consolidado mais equilibrado do que nos trimestres anteriores, quando apenas o negócio de celulose havia sido o principal destaque positivo", afirmaram analistas da BB Investimentos em nota a clientes.

A empresa iniciou na segunda-feira operação de sua nova fábrica de papelão ondulado em Piracicaba (SP), com previsão de produzir 70 mil toneladas do material este ano.

Questionado sobre futuros projetos, o presidente-executivo da Klabin, Cristiano Teixeira, afirmou que por ora o foco da empresa está na execução da ativação gradual de novos equipamentos, o chamado "ramp-up", até atingirem a plena capacidade.

"O foco absoluto está no ramp-up da máquina 28 (no Paraná), no efetivo aproveitamento do ramp-up de papelão ondulado (em São Paulo)", afirmou. "Continuamos buscando maior eficiência florestal...O momento, de fato, é de nos concentrarmos na companhia, não há nada proposto e não há previsão de levar nada ao conselho de administração neste momento", acrescentou.