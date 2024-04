STOXX 600 registra melhor dia em três meses apoiado por ações de bancos

A cesta de bancos do índice atingiu um pico em nove meses, auxiliada por um salto de 6,1% no NatWest após os resultados do primeiro trimestre do banco britânico.

O setor industrial subiu 1,8%, liderado por um salto de 11,4% no grupo finlandês de engenharia Wartsila, depois que a entrada de pedidos e o lucro básico do primeiro trimestre superaram as estimativas.

Construção e materiais lideraram os ganhos setoriais, com alta de 2,1%, com as ações da Saint Gobain em alta de 6,9%, depois de uma receita superior à do primeiro trimestre.

O setor de tecnologia subiu 1,9%, depois que investidores se confortaram com os resultados trimestrais otimistas da Microsoft e da Alphabet e com um aumento moderado da inflação nos EUA.

Enquanto isso, as expectativas de um corte na taxa de juros em junho foram reforçadas por um relatório do Banco Central Europeu, que apontou uma continuação da estagnação dos empréstimos na zona do euro em março e a redução das expectativas de inflação dos consumidores, à medida que a economia perde força.

"O BCE preparou o terreno para um primeiro corte na taxa de juros em junho, mas enviou um sinal condicional para isso", escreveram analistas do Deutsche Bank.