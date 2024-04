Wall St sobe com avanço de grandes empresas de tecnologia

A ala das ações fez com que o valor de mercado da gigante de buscas ultrapassasse brevemente os 2 trilhões de dólares.

Melhorando ainda mais o sentimento, a Microsoft ganhava 2% ao superar as estimativas de Wall Street para a receita e o lucro do terceiro trimestre, impulsionados pelos ganhos da adoção de IA em seus serviços de nuvem.

Outras ações de crescimento também subiam com os resultados, com a Amazon.com e a Nvidia em alta de 1,7% e 1,6%, respectivamente.

Contribuindo para os ganhos, o índice de preços PCE subiu 0,3% em março, em linha com as estimativas dos economistas consultados pela Reuters. Nos 12 meses até março, o PCE avançou 2,7%, contra as expectativas de 2,6%.

Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice de preços PCE aumentou 0,3% no mês passado, em comparação com as expectativas de um aumento de 0,3%. Em termos anuais, a alta foi de 2,8%, contra previsões de 2,7%.

"Esse é um bom número (no sentido) de que não prejudica a confiança do Fed de que a inflação está se movendo na direção certa, mas não necessariamente aumenta sua confiança (de que) está indo em direção à sua meta de 2% em uma base sustentável", disse Steve Wyett, estrategista-chefe de investimentos do BOK Financial.