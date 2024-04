Alemanha precisa de uma recuperação econômica, diz ministro das Finanças

Em suas Perspectivas Econômicas Globais, o Fundo Monetário Internacional cortou suas previsões para o produto interno bruto da Alemanha em 0,3 ponto percentual para os dois anos e espera um crescimento de 0,2% neste ano e 1,3% para 2025.

Essas previsões estão abaixo das estimativas de 0,8% para 2024 e 1,5% para 2025 para a zona do euro, mostrando que a Alemanha ficou para trás no bloco, após ser a única grande economia a sofrer uma contração no ano passado.

Lindner disse que a fraqueza econômica da Alemanha tem consequências para a segurança e para a geopolítica.

“Precisamos de uma recuperação econômica porque, no fim das contas, a força econômica também é um fator geopolítico”, disse Lindner na conferência do seu partido em Berlim, referindo-se à guerra do presidente russo, Vladimir Putin, contra a Ucrânia.

“O objetivo de Putin é exercer poder sobre nós e nunca podemos permitir que isso aconteça”, afirmou. Mas, para ter os meios necessários para fazer isso, é preciso crescimento econômico, disse.

(Reportagem de Alexander Ratz)