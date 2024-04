BHP estuda melhorar proposta para Anglo American após rejeição de oferta, diz fonte

A Anglo American rejeitou oferta de aquisição de 39 bilhões de dólares da BHP na sexta-feira, dizendo que ela subvalorizava significativamente a mineradora e suas perspectivas futuras.

De acordo com as regras de aquisição do Reino Unido, a BHP tem até 22 de maio para apresentar uma oferta formal para a Anglo American. A BHP deve incrementar sua oferta de 25,08 libras por ação para tentar fechar um acordo que criaria a maior mineradora de cobre do mundo, um metal fundamental para a mudança de energia limpa.

Alguns investidores da Anglo American, que pediram para não ter seus nomes revelados devido à sensibilidade do assunto, disseram à Reuters que a empresa vale cerca de 30 libras por ação.

As ações da Anglo fecharam em 26,43 libras na sexta-feira.

(Reportagem de Rishabh Jaiswal em Bengaluru e Clara Denina em Londres)