Ações europeias fecham abaixo das máximas após dados de inflação da Alemanha; Deutsche Bank cai

O STOXX 600 perdeu um pouco de força em abril, depois de cinco meses consecutivos de ganhos, influenciado pelas taxas de juros ainda altas, pelas tensões no Oriente Médio e pela incerteza quanto às perspectivas de política monetária do Banco Central Europeu. O índice de referência europeu está a caminho de seu pior mês em meio ano, se as perdas se mantiverem.

O índice alemão DAX caiu 0,3% depois que dados preliminares da Alemanha mostraram que a inflação nacional aumentou ligeiramente em abril devido ao aumento dos preços dos alimentos e a uma queda menor nos preços da energia do que nos meses anteriores. Os números foram apresentados antes da divulgação da inflação na zona do euro na terça-feira.

"A tendência geral da inflação alemã é de queda... isso deve permitir que o BCE dê sequência ao primeiro corte na taxa de juros em junho com mais cortes, embora a resistência da inflação de serviços crie alguma incerteza sobre o ritmo após junho", disse Anja Sabine Heimann, economista do HSBC.

Os mercados estão precificando cerca de 66 pontos-base de cortes nas taxas do BCE até o final do ano, de acordo com dados do LSEG.

O Deutsche Bank caiu 8,6%, uma vez que o banco informou que uma provisão legal que fará sobre um litígio relativo à aquisição do Postbank prejudicará sua lucratividade no segundo trimestre e no ano inteiro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,09%, a 8.147,03 pontos.