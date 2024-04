BHP diz a investidores que oferta pela Anglo é "estratégica"

"Eles não puderam dizer muito, mas continuaram reiterando que precisam ser disciplinados", disse um gerente de portfólio de um fundo que falou com a equipe de relações com investidores da BHP na segunda-feira.

Ambos os investidores da BHP disseram que viam valor em um acordo, dada a qualidade dos ativos de cobre da Anglo e os preços de longo prazo do cobre, e que estariam abertos à possibilidade de a BHP aumentar sua oferta. Eles não quiseram se identificar, pois as conversas eram privadas.

"Estamos receptivos ao acordo. Potencialmente, daríamos nosso apoio se a BHP aumentasse sua oferta", disse o primeiro investidor.

Em um processo paralelo, o UBS, consultor da BHP, começou a marcar reuniões com gestores de fundos para esta semana, segundo três fontes com conhecimento direto do assunto.

As negociações indicam o esforço que a BHP está fazendo para ajustar uma proposta revisada para a Anglo.

A Reuters informou no fim de semana, citando uma fonte, que a BHP está considerando uma nova oferta pela Anglo, listada em Londres.