Bloqueio de verba do Prosub não adiará submarino nuclear, mas pode aumentar custo, diz comandante da Marinha

Apesar do corte, e de eventuais novos impactos sobre o processo de produção, o prazo para a entrega do submarino de propulsão nuclear que representa o ápice do programa não será postergado, segundo Olsen. A estimativa é que o submarino ficará pronto em 2034 e será incorporado à frota da Marinha em 2037.

“Não acredito que venha a comprometer o projeto. Pode impor renegociação de contratos, o que é feito desde o início da parceria estratégica em 2008”, disse Olsen. "Não acredito que impacte no prazo de entrega, mas talvez no custo“, acrescentou.

O contingenciamento de recursos, de acordo com o comandante, impactou diretamente o estaleiro Itaguaí Construções Navais (ICN), que atua na construção dos submarinos. A empresa demitiu cerca de 200 trabalhadores, o que representa menos de 10% do efetivo envolvido no projeto, segundo Olsen.

Três submarinos convencionais do projeto já foram entregues, e um quarto está previsto para o ano que vem.

No mês passado, durante visita ao Brasil do presidente francês, Emmanuel Macron, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja, batizaram o submarino Tonelero, que faz parte do Prosub, uma parceria do Brasil com a França.

Nesta segunda-feira, o comandante da Marinha defendeu, ainda, uma ampliação dos investimentos do Brasil em defesa mediante a maior tensão geopolítica global. Olsen lembrou as crises no Oriente Médio e tensões na América do Sul, como entre Guiana e Venezuela e a invasão da embaixada do México no Equador, uma estação espacial chinesa na Argentina -- país que pode também construir um base naval em parceria com os EUA.