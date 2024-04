Diesel fecha o mês praticamente estável nos postos do Brasil, diz Ticket Log

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - O diesel S-10 foi comercializado a 6,09 reais por litro ao final de abril na média dos postos do país, com alta de 0,16% na comparação com a quinzena anterior, apontou análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), nesta segunda-feira.

O tipo comum foi encontrado nos postos brasileiros com média de 5,99 reais/litro, com aumento de 0,17%, ante a primeira quinzena do mês.