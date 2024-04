Exportação de importantes commodities do país avançam em abril; soja recua

Já a exportação do algodão cresceu 254% para cerca de 12 mil toneladas ao dia, à medida que o país tem expectativa de colher uma grande safra e tem estoques volumosos, segundo dados da estatal Conab.

No caso da soja, os embarques estão volumosos em período importante do escoamento da nova safra, já acumulando quase 13 milhões de toneladas até a quarta semana do mês, segundo dados da Secex. Mas registram queda de 19,5% na comparação com o abril do ano passado pela média diária, para 641 mil toneladas/dia.

No milho, os volumes registram baixa de 88% na comparação anual, pela média diária, para 3,14 mil toneladas/dia, somando 62,8 mil toneladas no acumulado do mês.

Os embarques de petróleo já acumulam mais de 9 milhões de toneladas até a quarta semana de abril, quase o dobro do exportado no mesmo mês do ano passado, com alta de 71,3% nos volumes embarcados pela média diária.

As exportações de açúcar já somam em abril 1,74 milhão de toneladas, versus 971,6 mil toneladas no mês completo do ano passado, com o centro-sul brasileiro ampliando a produção.

Também se destacam as exportações de carne bovina, com mais de 200 mil toneladas no acumulado do mês, versus 110 mil toneladas em abril completo de 2023.