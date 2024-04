Hypera vê mercado potencial de R$10 bi com expiração de patentes

As ações da Hypera exibiam alta de 5,85% às 13h15, enquanto o Ibovespa mostrava oscilação positiva de 0,22%.

A companhia divulgou na noite de sexta-feira que teve alta de 15% no lucro líquido do primeiro trimestre, com o presidente-executivo, Breno de Oliveira, citando geração recorde de caixa operacional e normalização do crescimento do mercado farmacêutico no período após desaceleração nas vendas no final do ano passado.

Para este ano, o executivo afirmou que espera crescimento na geração de caixa operacional, puxada pela redução nos estoques de produtos acabados e insumos, com a empresa mais focada em ganhos de rentabilidade após manter estoques elevados para atender ao mercados nos meses passados.

Couto, no entanto, afirmou que a margem bruta deste ano da Hypera deve ser "levemente inferior a 2023, principalmente pelo mix de produtos e menor ritmo de produção no ano pela estratégia de redução de estoques de produtos acabados".

No segundo trimestre, a margem da empresa deve vir melhor que um ano antes diante do aumento anual de preços autorizado pelo governo em abril, afirmou.

Questionado sobre o desempenho recente do mercado farmacêutico, Oliveira afirmou que abril as vendas "estão crescendo bem", em parte diante de um período maior de comercialização ante o mesmo mês do ano passado.