Ibovespa sobe liderado por salto de Casas Bahia após acordo para aliviar caixa

Investidores também aguardam desfecho da reunião de dois dias de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira, particularmente sinais sobre os próximos passos do banco central dos Estados Unidos, uma vez que não há previsão da mudança da taxa de juros atual na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano.

Em Wall Street, na expectativa do Fed, a sessão foi de alívio nos rendimentos dos Treasuries de 10 anos, para 4,6115% no final do dia, enquanto o S&P 500 fechou com elevação de 0,32%.

No Brasil, a repercussão das indicações do Fed ficará para a quinta-feira uma vez que a B3 estará fechada no dia 1º em razão do feriado do Dia do Trabalho no país.

"Quaisquer sinalizações sobre um possível afrouxamento das taxas podem gerar um impulso adicional para a bolsa no Brasil, dado que nas últimas semanas o mercado tem precificado um cenário menos favorável ao início do ciclo de cortes na maior economia do mundo", apontaram analistas do BB Investimentos.

O adiamento nas perspectivas de quando o Fed começará a reduzir o juro tem afastado o capital externo da bolsa paulista, com as vendas por estrangeiros no mercado secundário de ações brasileiro superando as compras em todos os meses de 2024, totalizando 34 bilhões de reais até o último dia 25.

Além da pauta norte-americana, que ainda reserva dados do mercado de trabalho na sexta-feira, a temporada de balanços também ganha fôlego no Brasil nesta semana, com a agenda incluindo os resultados de empresas como Santander Brasil, Bradesco, Gerdau, Iguatemi e WEG.