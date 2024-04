Ibovespa hesita em semana com Fed; Casas Bahia dispara

De acordo com economistas do Bradesco, as atenções nesta semana estão voltadas para a reunião do Federal Reserve nos Estados Unidos.

"Na quarta-feira, o Fed anunciará sua decisão de política monetária, em que o tom do comunicado e das falas de (Jerome) Powell serão fundamentais para avaliar a trajetória esperada dos juros no país", afirmaram em nota a clientes, referindo-se ao chair do banco central norte-americano.

Em Wall Street, a segunda-feira mostrava alívio nos rendimentos dos Treasuries de 10 anos, para 4,6362%, enquanto o S&P 500 tinha elevação de 0,45% nos primeiros negócios.

DESTAQUES

- CASAS BAHIA ON disparava 16,54%, a 6,34 reais, após anunciar na noite de domingo que fez um pedido de recuperação extrajudicial, citando dívidas de 4,1 bilhões de reais e que já conta com apoio do Bradesco e Banco do Brasil, seus principais credores. A companhia disse que o plano não envolve dívidas operacionais com fornecedores e parceiros e não impacta trabalhadores ou clientes. MAGAZINE LUIZA ON perdia 2,1%.

- HYPERA ON avançava 4,10%, a 29,72 reais, após o grupo farmacêutico divulgar no final da sexta-feira que o lucro líquido das operações continuadas somou 391,5 milhões de reais no trimestre encerrado em março, alta de 15,4% frente ao mesmo período de 2023, enquanto o lucro líquido, por sua vez, subiu 14,6% ano a ano, para 388,9 milhões de reais.