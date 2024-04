Iene salta em relação ao dólar por suspeita de intervenção

"Provavelmente, podemos esperar mais por vir do ministério se o USD-JPY chegar a 160 novamente. De certa forma, o nível de 160 representa o limiar da dor ... para as autoridades."

Um iene mais fraco é bom para os exportadores japoneses, mas é uma dor de cabeça para as autoridades já que aumenta os custos de importação, aumenta as pressões inflacionárias e pressiona as famílias.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse em uma coletiva de imprensa após reunião na semana passada que a política monetária não tem como alvo direto a taxa de câmbio, embora a volatilidade dela possa ter um impacto econômico significativo.

O iene se moveu cerca de 3,5 ienes, entre 158,445 e 154,97, na sexta-feira, com os operadores externando sua decepção depois que o Banco do Japão manteve a política monetária e ofereceu poucas pistas sobre a redução de suas compras de títulos do governo japonês - um movimento que poderia ajudar a colocar um piso sob o iene.

O iene tem estado sob pressão já que as taxas de juros dos EUA subiram e as do Japão permaneceram próximas de zero, fazendo com que o dinheiro saísse do iene e fosse para ativos de maior rendimento.

A diferença entre os rendimentos dos títulos do governo dos EUA e do Japão para o prazo de 10 anos é de cerca de 375 pontos básicos.