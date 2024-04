Padilha diz que governo deseja votar Perse no Senado ainda nesta semana

O governo, contudo, vem enfrentando dificuldades no Congresso, e Lula cobrou maior articulação com a Câmara por parte de Haddad e outros ministros.

Um nova frente de atritos, desta vez com Pacheco, surgiu depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, na quinta-feira, aceitou um pedido da Advocacia-Geral da União e concedeu liminar parcial para suspender trechos do projeto de lei que estende a desoneração da folha de pagamentos para municípios e 17 setores da economia.

A proposta, aprovada pelo Congresso no final do ano passado, foi posteriormente vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas teve esse veto derrubado pelos parlamentares.

Padilha também destacou como prioridade do governo no Congresso nesta semana a votação, na terça-feira, de uma alteração no arcabouço fiscal para antecipar uma liberação de gasto extra de 15 bilhões de reais para 2024, que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

O arcabouço fiscal autorizou que, excepcionalmente em 2024, o governo reavaliasse o desempenho de suas receitas e liberasse gastos adicionais caso fosse observada uma arrecadação maior do que o previsto originalmente. A norma vigente estabelece que essa reavaliação seria feita em maio -- momento antecipado para março no projeto do Congresso.

"(A votação) é o compromisso do presidente da CCJ, que convocou a reunião da CCJ com esse ponto exclusivo. Então, vamos trabalhar para que seja votado amanhã mesmo, que possa inclusive ser encaminhado para a votação no próprio plenário do Senado", disse.