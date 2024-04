Paramount troca CEO por trio de executivos enquanto negocia fusão com Skydance

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - A Paramount Global substituiu o presidente-executivo Bob Bakish por um trio de executivos, conforme anunciado pela empresa nesta segunda-feira, em meio a negociações com a Skydance Media, de David Ellison, sobre uma possível fusão.

A proprietária do serviço de streaming Paramount+, do estúdio de cinema Paramount Pictures e de redes de TV a cabo como MTV, BET e Showtime, anunciou a mudança logo antes de divulgar lucros melhores do que o esperado para o trimestre encerrado em março.