Petróleo cai mais de US$1/barril com negociações de paz no Oriente Médio e dúvidas sobre juros nos EUA

(Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 1 dólar por barril nesta segunda-feira, à medida que negociações de cessar-fogo de Israel no Cairo amenizaram os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio, enquanto dados de inflação nos Estados Unidos diminuíram a perspectiva de cortes iminentes nas taxas de juros.

Os futuros do petróleo Brent para junho fecharam a 88,40 dólares o barril, queda de 1,10 dólar, ou 1,2%. O contrato julho mais ativo encerrou a 87,20 dólares, perdendo 1,01 dólar por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam em 82,63 dólares o barril, recuando 1,22 dólar, ou 1,5%.

Os ataques aéreos de Israel mataram pelo menos 25 palestinos e feriram muitos outros nesta segunda-feira, enquanto líderes do Hamas chegavam ao Cairo para uma nova rodada de negociações com mediadores egípcios e do Catar.