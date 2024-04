Produção de petróleo da Petrobras sobe 4,4% no 1º tri

Dentre os principais fatores para essa variação, a Petrobras destacou o crescimento da produção (ramp-up, no jargão do setor) das plataformas do tipo FPSO Almirante Barroso, P-71, Anna Nery, Anita Garibaldi e Sepetiba, além da entrada em produção de 19 novos poços de projetos complementares, sendo 11 na Bacia de Campos e oito na de Santos.

Na comparação com o quarto trimestre, porém houve uma queda de 5,3%, devido a um maior número de paradas para manutenção dentro do previsto, acrescentou a companhia.

(Por Marta Nogueira; reportagem adicional de Andre Romani)