Setor da construção deve crescer mais que o esperado em 2024, diz Cbic

No entanto, a entidade chamou atenção para a perda de recursos da caderneta de poupança desde 2020, que tem resultado em um menor volume disponível para o financiamento imobiliário.

Além disso, preocupa a Cbic o aumento do financiamento de imóveis usados, via Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em detrimento de imóveis novos, o que "pode desacelerar a produção e impactar a geração de novos postos de trabalho".

Segundo a entidade, o financiamento de imóveis usados com uso de recursos do FGTS cresceu mais que o de imóveis novos na comparação entre o primeiro trimestre deste ano e mesmo período do ano passado.

A Cbic também destacou um aumento dos custos da construção, desde materiais até mão de obra, que seguem em níveis elevados, mas afirmou que empresários do setor estão com expectativas positivas para o nível de atividades da construção.

"Isso gera uma expectativa positiva também para a compra de insumos e matérias primas", disse a entidade em comunicado.

O total de profissionais registrados na construção avançou 6,71% em fevereiro deste ano versus fevereiro de 2023.