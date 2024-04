Taxas futuras de juros voltam a cair no Brasil em sintonia com Treasuries

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,755%, ante 10,807%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,08%, ante 11,127%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,55%, ante 11,591%.

Na sexta-feira as taxas futuras haviam recuado de forma acentuada após a divulgação de números de inflação dentro do esperado nos EUA e abaixo do projetado pelo mercado no Brasil.

Nesta segunda-feira o recuo continuou, ainda que em menor intensidade, em sintonia com a baixa dos yields dos títulos norte-americanos.

“Temos um cenário de espera da decisão de quarta-feira (do Federal Reserve). Então, o mercado no Brasil também fica de olho nos títulos de lá”, comentou o gerente da mesa de Derivativos Financeiros da Commcor DTVM, Cleber Alessie Machado.

A semana está carregada de indicadores e eventos com potencial de conduzir os ativos, como os dados de emprego formal (Caged) no Brasil e o índice de confiança do consumidor dos EUA na terça-feira; a decisão sobre juros do Fed e o anúncio do Tesouro norte-americano sobre necessidade de financiamento na quarta-feira; e o relatório de empregos payroll e o PMI de Serviços dos EUA na sexta-feira.

Na quarta-feira os mercados estarão fechados no Brasil em função do Dia do Trabalho. A expectativa maior recai justamente sobre a decisão do Fed, na quarta.