Wall St abre em alta com força de megacaps e antes de decisão do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, com a Tesla e a Apple liderando os ganhos entre as megacaps, enquanto os investidores mantinham a cautela antes da decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros nesta semana.

O Dow Jones subia 0,11% na abertura, para 38.282,16 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,28%, a 5.114,13 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,50%, para 16.006,998 pontos.

(Reportagem de Shristi Achar A em Bengaluru)