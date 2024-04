Wall St sobe com ganhos de Tesla e Apple e antes de decisão do Fed

A Apple avançava 3,5% após notícia de que a fabricante do iPhone renovou as discussões com a OpenAI sobre o uso da tecnologia de inteligência artificial (IA) generativa da startup. A Bernstein elevou a recomendação das ações para "outperform".

As ações dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, impulsionadas por dados moderados de inflação e por uma recuperação das ações de megacaps após resultados trimestrais robustos dos pesos pesados da tecnologia Alphabet e Microsoft.

Também oferecendo apoio, as negociações de paz entre Israel e Hamas no Cairo aliviaram os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio.

O foco agora se voltará para a decisão do Fed sobre a taxa de juros na quarta-feira, antes de um relatório importante sobre empregos na sexta que poderá definir o tom da direção do mercado no curto prazo.

O Dow Jones subia 0,31%, a 38.357,09 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,36%, a 5.118,44 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,34%, a 15.981,31 pontos.