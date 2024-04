Ações da China fecham em baixa antes de feriado prolongado, Hong Kong tem melhor mês desde janeiro de 2023

XANGAI (Reuters) - As ações da China terminaram em baixa nesta terça-feira, com os investidores em grande parte afastados do feriado prolongado do Dia do Trabalho e da reunião de política monetária do Federal Reserve nesta semana, enquanto as ações de Hong Kong subiram.

O mercado acionário de Hong Kong estará fechado em 1º de maio para o feriado do Dia do Trabalho, enquanto os mercados financeiros do continente fechados até segunda-feira.

Os mercados não foram abalados pela pesquisa oficial de abril sobre as indústrias da China, que mostrou que a atividade do setor expandiu em um ritmo mais lento.