Autoridades desmontam garimpo ilegal no AM e encontram trabalhadores em situação análoga à escravidão

Cerca de 40 trabalhadores foram encontrados pela Auditoria Fiscal do Trabalho em condições análogas à escravidão no garimpo, por conta das condições degradantes de trabalho, de acordo com o auditor fiscal Magno Riga.

"A condição degradante é bem clara, assim bem óbvia, como em quase todo garimpo," disse Magno à Reuters, citando que os trabalhadores dormiam em barracos de lona, não tinham acesso à água potável e nem a banheiros.

Há indícios de que os trabalhadores estariam também submetidos à escravidão por dívida, disse o auditor.

Aproximadamente outros 30 trabalhadores também estavam no local, mas fugiram para a floresta quando as autoridades chegaram ao local, disse Magno.

De acordo com o auditor, a busca por trabalhadores no local continua. No entanto, há uma preocupação sobre como fazer a remoção deles do local, uma área isolada da Floresta Nacional de Urupadi.

"O helicóptero da PF que nos trouxe até aqui não tem autonomia para tirar as pessoas daqui. A gente está buscando meio para retirá-los, possivelmente pela Aeronáutica", disse Magno.