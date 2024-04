BC não vê riscos relevantes para estabilidade financeira apesar de incertezas internacionais e domésticas

Assim como o BC, o mercado financeiro também percebe melhora na economia e um SFN resiliente, afirmou a autarquia.

"Não obstante as preocupações com o cenário internacional e com o risco fiscal, os agentes do mercado financeiro relataram melhora na percepção dos ciclos econômico e financeiro e fortaleceram a percepção de tendência de alta na disposição para tomar riscos. A confiança na estabilidade do SFN segue elevada, próxima à máxima histórica."

Entre os riscos remanescentes, a autarquia citou um ambiente externo volátil em meio a debates sobre o início do afrouxamento monetário nas principais economias, afirmando que esse cenário impõe cautela a bancos centrais de países emergentes.

Segundo o Banco Central, o financiamento à economia real permaneceu desacelerando, mas o afrouxamento da política monetária e a melhora na percepção do risco começam a dar sinais positivos para o setor de crédito, principalmente no crédito às empresas de menor porte e no crédito bancário para grandes empresas.

A autoridade monetária citou estabilização no apetite por risco das instituições financeiras (IFs) na concessão de crédito, que antes vinha caindo, afirmando que essa recuperação veio em linha com a melhora na economia.

"No entanto, o ambiente continua demandando atenção. Considerando os riscos relacionados à atividade econômica, ao comprometimento de renda e ao endividamento das famílias ainda elevados, e à pressão sobre a capacidade de pagamento das empresas de menor porte, o ambiente continua demandando preservação da qualidade das concessões", disse o BC no relatório.